Hasta 15 policías habrían protegido a 'El Monstruo', asegura exjefe de la Brigada Especial de Lima Norte

El comandante en retiro Francisco Rivadeneyra reveló que cuando estuvo en funciones lograron identificar entre 13 y 15 policías que presuntamente brindaban apoyo a Erick Moreno Hernández.

La captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en San Lorenzo, Paraguay, sigue generando revelaciones sobre los vínculos que mantenía con miembros de la Policía Nacional y autoridades locales en el Perú. Un día después de su detención, Moreno Hernández aseguró ante la prensa que recibía información privilegiada de efectivos policiales peruanos sobre los operativos de búsqueda en su contra.

Dos días después, el comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, confirmó que cuando estuvo en funciones lograron identificar entre 13 y 15 policías que presuntamente brindaban apoyo a ‘El Monstruo’. “Eran suboficiales de distintas unidades, comisarías, Dipincri, unidades especializadas y de emergencias. Después ya se sabe que hubo hasta tres o cuatro que están mencionados en expedientes fiscales y que aún siguen trabajando”, declaró.

Rivadeneyra también sostuvo que existía información sobre pagos dirigidos a oficiales de alto rango. “Se tenía información fuera de pantalla sobre que había un envío de dinero hacia cierto nivel de oficialidad [...] que le estaban pagando a ciertos oficiales de alto mando”, acotó.

AUDIOS

El exjefe policial reveló, además, que accedió a audios que evidenciarían conversaciones entre ‘El Monstruo’ y al menos dos alcaldes, aunque evitó precisar nombres. Según dijo, también existirían nexos con personajes de construcción civil, algunos de los cuales tendrían vínculos con el Congreso. “Había una repartija de los cupos y de los pagos de las aportaciones que van a construcción civil”, aseguró.