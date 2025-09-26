Harvey Colchado tras declaraciones de ‘El Monstruo’ sobre la PNP: “Había agentes que filtraban datos”

Tras la captura de Erick Moreno Hernández, alías ‘El Monstruo’ en Paraguay, luego de varios meses de búsqueda, el criminal más buscado del país aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) brindaría información a delincuentes. Estas declaraciones causaron la opinión del coronel de la PNP en retiro, Harvey Colchado.

Durante unas declaraciones a La República, el exjefe de la Diviac, mencionó que dentro de la institución existen miembros que comparten información a criminales antes de que se realicen algún tipo de operativo.

"Era un secreto a voces que había fuga de información. Había policías que filtraban datos (…) No ha sido solo en la Policía, también en la Fiscalía y en el Poder Judicial. La filtración de información y 'los topos', corrompidos por el poder y el dinero, perjudican el combate a la criminalidad", mencionó.

MINISTRO DEL INTERIOR INFORMA SANCIÓN PARA LOS CULPABLES

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, aseguró que iniciarán las indagaciones correspondientes sobre los comentarios de ‘El Monstruo’, de encontrarse culpables, les caerá todo el peso de la ley.