Rafael López Aliaga: Estados unidos presentará queja contra Dina Boluarte por trenes almacenados

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que el gobierno de Estados Unidos prepara una queja formal contra la presidenta Dina Boluarte por no utilizar los trenes donados desde California durante su gestión. Según indicó, las unidades que permanecen almacenadas sería considerado un “insulto grave” para las autoridades norteamericanas.

Durante su reciente visita a EE. UU., López Aliaga afirmó que en el propio Departamento de Estado le comunicaron que enviarían una carta de queja al Gobierno peruano. El burgomaestre señaló que los trenes fueron entregados como parte de una donación proveniente de Silicon Valley, “la zona más pituca de California”.

El alcalde enfatizó que la falta de uso de estos trenes genera una mala imagen internacional para la administración de Dina Boluarte, al evidenciar una supuesta falta de acción frente a un aporte extranjero de gran valor. Según dijo, la donación fue concebida para reforzar la movilidad urbana en Lima, pero hasta ahora no se ha implementado.

“ESE ES UN INSULTO BIEN GRAVE”

López Aliaga advirtió que la inacción del Gobierno central podría abrir un conflicto diplomático con Estados Unidos, que considera la falta de aprovechamiento de la donación como una falta de respeto. “Ese es un insulto bien grave, eso no se le va a permitir a nadie”, recalcó el alcalde de Lima.