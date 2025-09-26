"El Cangri del Callao", cantante que convierte velorios en fiestas: “Levántame el cajón”

En el Callao, la música urbana ha transformado la tristeza por la pérdida de un ser querido en una celebración. Cristian Huancahuari, conocido como “El Cangri del Callao”, se ha hecho famoso por animar velorios con reguetón y ritmos contagiosos, logrando que familiares y amigos bailen alrededor del féretro y conviertan el adiós en una despedida única.

Los videos de sus presentaciones se han viralizado en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios divididos. Mientras algunos critican su estilo por no respetar el dolor de los familiares, otros defienden que se trata de una forma auténtica y popular de celebrar la vida de quienes partieron, al estilo de los barrios chalacos.

Lejos del silencio y la solemnidad, los velorios con “El Cangri” se convierten en fiestas cargadas de música y recuerdos. Con frases como “levántame el cajón”, el artista interpreta reguetón mientras el ataúd es cargado por familiares y amigos, quienes bailan y comparten anécdotas en medio del dolor.

DE LOS BARRIOS CHALACOS A ESCENARIOS INTERNACIONALES

La popularidad de “El Cangri” es tal que, según sus propias palabras en TikTok, su agenda está siempre llena. Además de revolucionar los velorios en el Callao, ya se ha presentado en escenarios de Japón y Estados Unidos, donde peruanos en el extranjero lo han recibido para despedir a sus seres queridos, así como presentarse en otros eventos.