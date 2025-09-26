EsSalud lleva campaña de prevención del embarazo adolescente a colegio de San Juan de Lurigancho

El bullicio escolar dio paso al diálogo en la I.E. José Abelardo Quiñones, en San Juan de Lurigancho, donde más de 500 alumnas y alumnos participaron en la campaña de prevención del embarazo adolescente organizada por EsSalud. Bajo el lema “La mejor protección es una buena decisión; infórmate y decide: ¡tus sueños no pueden esperar!”, la actividad se centró en brindar información clara y accesible sobre salud sexual, métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y autocuidado.

SENSIBILIZAN A ESCOLARES DE SECUNDARIA

A través de stands interactivos, los adolescentes de entre 12 y 17 años pudieron resolver dudas y conversar abiertamente con especialistas. “El embarazo precoz puede limitar sus proyectos de vida y truncar sus metas académicas y profesionales. La salud y la educación van de la mano, y queremos que cada joven tenga información y acompañamiento para decidir con libertad y responsabilidad sobre su futuro”, afirmó el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho.

El titular de la entidad recordó que el embarazo adolescente no solo representa un riesgo para la salud de la madre y el recién nacido, sino que profundiza brechas educativas, perpetúa la pobreza y genera un impacto social que alcanza a toda la comunidad. Por ello, la Lic. Judith Cervantes, coordinadora del Servicio de Obstetricia del Hospital Aurelio Díaz Ufano, destacó la relevancia de llevar estos espacios informativos a los colegios. “Hemos traído materiales y dinámicas para que los estudiantes reconozcan su cuerpo y entiendan que la prevención empieza con información y con la confianza para preguntar”, señaló.

El director del colegio, Manuel Abarca, resaltó que estas actividades complementan el trabajo pedagógico desde la tutoría. “La sexualidad es un tema formativo que abordamos en las aulas. Espacios como este ayudan a que nuestros alumnos se informen, reflexionen y tomen decisiones más responsables”, dijo.