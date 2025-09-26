Dos extranjeros fueron asesinados a balazos en Lurigancho-Chosica: familiares evitaron declarar

Esta mañana, dos ciudadanos extranjeros fueron asesinados a balazos cuando tomaban desayuno en un puesto ambulante, ubicado en el kilómetro 15 de la avenida Carapongo, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Las víctimas fueron identificadas como el cubano Jorge Campbell y el venezolano Jonathan Sánchez. Vecinos y comerciantes manifestaron jamás haber visto a estas personas por la zona, habrían estado de paso.

CLASES ESCOLARES

El suceso se registró frente a un colegio, que suspendió las clases debido al fuerte impacto que provocó en los estudiantes el sonido de las balas, fueron diez disparos aproximadamente, y por la noticia del crimen.

Al lugar llegaron familiares del ciudadano venezolano, quienes se mostraron muy consternados por lo sucedido, evitaron en todo momento brindar declaraciones a la prensa. Las autoridades investigan el caso.