Disparan contra vehículo de prensa de una conocida radio: unidad retornaba tras cumplir comisión

Esta madrugada, un hombre disparó contra un vehículo de prensa de Exitosa. La unidad, que tiene los logos de la emisora, fue interceptada por un auto de color plomo del que bajó un sujeto que abrió fuego en varias oportunidades.

El suceso se registró cuando el conductor retornaba del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras realizar una diligencia. Al llegar al cruce de Morales Duárez con la avenida Universitaria, en el Callao, fue interceptado por los atacantes.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

El chofer logró reaccionar, puso el retroceso y escapó, cuadras más allá se cruzó con una patrulla de la Policía Nacional que lo trasladó a la comisaría de Mirones Bajo, donde rindió su manifestación. Los disparos iban dirigidos al conductor.

Los policías confirmaron que el sector cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes serán claves para identificar la placa del auto plomo y a los responsables del ataque que afortunadamente no dejó víctimas, informa Exitosa.