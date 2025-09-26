Héctor Acuña tras filtración de información a "El Monstruo": El país urge de una reforma policial

Tras conocerse que policías filtraban información a alias “El Monstruo” para que pueda evadir a la justicia, el congresista Héctor Acuña señaló que el Perú vive una situación “grave” y que “urge de una reforma policial” para frenar la ola de criminalidad.

“Tenemos que ir por una reforma de la Policía Nacional. Mientras no tengamos una reforma bien consolidada, con idoneidad y con [personas] que no postulen [a la PNP] para servir a la delincuencia, no va a haber un cambio”, manifestó.

REALMENTE GRAVE

El representante de Honor y Democracia dijo también que la corrupción en la Policía Nacional del Perú y otras instituciones del Estado, han agravado la situación en el país, y la inseguridad ciudadana “es un problema que ha ido incrementándose”.

“Eso es lo peor. [Los delincuentes] se trasladan de una ciudad a otra. Antes era Trujillo, ahora es Lima, donde la situación es realmente grave. Vivir en las periferias [de Lima] es una situación bien complicada en estos momentos”, expresó.