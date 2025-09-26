Senamhi anuncia lluvias y fuertes vientos en la costa peruana

Cabe destacar que la mañana de este viernes 26, Lima amaneció con una intensa llovizna y cielo cubierto, confirmando lo adelantado por el pronóstico del Senamhi dado el jueves 25.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el jueves 25 y el sábado 27 de septiembre se presentarán lluvias aisladas en la franja costera norte y centro del país. Estas precipitaciones, de corta duración, afectarían principalmente a Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, y se concentrarían en horas de la tarde, al atardecer y en la noche.

Lloviznas y nubosidad en el litoral

Los especialistas explicaron que este escenario climático responde al ingreso de humedad desde la cordillera hacia el litoral, en concordancia con los avisos meteorológicos N° 341 y N° 343. Durante el mediodía, en gran parte de la costa, persistirán intervalos de brillo solar. Sin embargo, en las primeras horas del día se prevé presencia de neblina, niebla y llovizna en zonas cercanas al mar.

De acuerdo con la entidad, otro fenómeno previsto es el incremento de la velocidad del viento desde este viernes 26 hasta el sábado 27, con ráfagas que podrían alcanzar 33 km/h en el norte, 34 km/h en el centro, 22 km/h en el sur y hasta 36 km/h en Ica. Estas condiciones favorecerían el levantamiento de polvo y arena, además de una reducción en la visibilidad horizontal.

Cabe destacar que la mañana de este viernes 26, Lima amaneció con una intensa llovizna y cielo cubierto, confirmando lo adelantado por el pronóstico del Senamhi. Las regiones bajo posible afectación incluyen Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.