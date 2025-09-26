Villa El Salvador: camión fuera de control embiste mototaxi y mata a pasajero de 13 años

Un menor de 13 años murió luego que el mototaxi en el que viajaba fuera impactado por un camión. El accidente se registró anoche en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y 3 de Octubre, en el distrito de Villa El Salvador.

Testigos señalaron que el mototaxi circulaba con normalidad cuando el camión, fuera de control, lo embistió violentamente. El fuerte impactó dejó la unidad destrozada, causando la muerte, en el acto, del adolescente.

DESCOMPENSACIÓN

El conductor del mototaxi solo presenta lesiones menores; sin embargo, la madre del adolescente, al llegar al lugar, sufrió una descompensación por lo que fue trasladada de urgencia al centro de salud más cercano, informa RPP.

Vecinos exigieron a las autoridades la instalación inmediata de semáforos y rompemuelles en el cruce, señalan que la falta de medidas de seguridad vial ha generado múltiples accidentes en ese sector desde hace años.