Ricardo Valdés sobre organización criminal de 'El Monstruo': Está en proceso de desarticulación

En entrevista con RPP, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y de Seguridad Pública, dijo esperar que Erick Moreno, alias 'El monstruo' sea expulsado de Paraguay tras su reciente captura en una vivienda de la zona de San Lorenzo.

Asimismo, consideró que “ha empezado un proceso de desarticulación la organización criminal Los injertos del cono Norte que dirigía el detenido Moreno Hernández, con la captura de una veintena de sus integrantes, meses atrás”.

ASFIXIARLO ECONÓMICAMENTE

“A esto se suma el debilitamiento de la capacidad financiera de la banda. Estrategia que también uso la Policía contra Moreno Hernández, que fue asfixiado económicamente, bloqueando el envío de dinero a Paraguay”, explicó.

Las autoridades atribuyen a “El Monstruo” diversos delitos, incluyendo secuestro, extorsiones y homicidios, cometidos principalmente en el cono norte de Lima. Tras su detención se espera que retorne para que responda ante la justicia.