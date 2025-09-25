Rafael López Aliaga entre los alcaldes con mayor desaprobación de Sudamérica

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, figura entre los burgomaestres con mayor desaprobación de Sudamérica, de acuerdo con un estudio de CB Consultoría. La encuesta de septiembre lo posiciona en el cuarto puesto con un 56.2% de rechazo ciudadano.

Según el ranking, López Aliaga solo es superado por la alcaldesa de La Paz, Bolivia, Iván Arias, con 78.5% de desaprobación; Luis Bello, de Asunción, Paraguay, con 62.2%; y Carmen Meléndez, de Caracas, Venezuela, con 60.7%.

Respecto a su aprobación, el alcalde de Lima obtiene un 41.7% ubicándose en el quinto lugar de la región, superando a Mario Desbordes, de Santiago de Chile quien alcanza 41.2% de aprobación; Ricardo Nunes, de São Paulo, Brasil, 38.8%; Meléndez 35.7%; Arias 19.9% y Bello 12.6%.

El estudio también destaca que líderes como Carlos F. Galán, alcalde de Bogotá, encabezan la lista de aprobación con 55.3%, seguido de Mario Bergara, de Montevideo (53.9%), Pabel Muñoz, de Quito (48.4%) y Jorge Macri, de Buenos Aires (47.2%).

ENCUESTA REGIONAL

La medición de CB Consultoría se realizó entre el 18 y 22 de septiembre a 5.120 personas, con un promedio de entre 456 y 597 encuestados por cada capital sudamericana. El margen de error es de +/- 4.5 puntos y el nivel de confianza alcanza el 95%.