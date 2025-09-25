Transportistas de la Línea 41 bloquean Panamericana Norte contra extorsión

La ola de extorsiones contra empresas de transporte público en Lima sumó una nueva protesta. Esta vez, los transportistas de la 'Línea 41' bloquearon la Panamericana Norte a la altura del paradero Acobamba, en Los Olivos, para exigir garantías y soluciones al Poder Ejecutivo.

Los choferes, cuya ruta cubre desde Ventanilla hasta Villa El Salvador, denunciaron que son víctimas de amenazas y cobros ilegales por parte de bandas criminales. “Esto no ha sido planeado, pero nos estamos sumando a muchos colegas que ya protestan. Todos estamos haciendo una marcha pacífica”, declaró uno de los conductores.

El gremio indicó que su objetivo era manifestarse frente al Congreso de la República, pero efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) les cerraron el paso. Los choferes también criticaron a la presidenta Dina Boluarte, a quien acusaron de haberlos “difamado en la ONU” al llamarlos terroristas y delincuentes.

“Tenemos hijos, somos vulnerables y nos están matando a diario. Queremos que las autoridades tomen conciencia. La presidenta nos ha difamado en la ONU, nos llamó terroristas y delincuentes. ¿Acaso tenemos armas? No, señores”, señaló el chofer de dicha línea.

EXTORSIÓN MARCADA EN BUSES

Imágenes difundidas por Exitosa, muestran que varias unidades de la Línea 41 llevan pegados stickers colocados, según los transportistas, por las mafias como señal de que han sido marcados para el pago de cupos. Esta semana, una de sus unidades fue atacada por delincuentes en el distrito de Villa el Salvador (VES).