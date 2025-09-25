Erick Moreno, alias “El Monstruo”, podría quedarse en una cárcel de Paraguay

La llegada al Perú de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, tras su captura en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, podría complicarse. Aunque se esperaba que fuera expulsado este fin de semana, su caso podría quedar en manos de la justicia paraguaya, para una posterior extradición, descartando de esta manera un retorno inmediato a suelo peruano.

El periodista Iván Leguizamón, uno de los primeros en informar sobre la captura del cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, reveló que Moreno no quiere regresar al Perú y que podría ser recluido en una cárcel de máxima seguridad en Paraguay por orden de las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información difundida por el comunicador en su cuenta de X, el delincuente portaba cédula y pasaporte falsos a nombre de Necio Jesús Rodríguez Pierre Jesús. Además, alias “El Monstruo”, habría señalado que padece problemas de salud.

Aunque la captura del líder de la organización criminal dedicada al sicariato, secuestro y extorsiones supone un duro golpe contra la delincuencia en el país, especialmente en Lima, su situación legal podría cambiar drásticamente si Paraguay opta por no expulsarlo en los próximos días, lo que retrasaría su arribo al Perú.

ACUSACIONES CONTRA LA PNP

En sus primeras declaraciones tras la captura, “El Monstruo” acusó a altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de haberlo protegido en anteriores fugas, lo que habría permitido que escapara de operativos clave que pudieron llevar a su detención mucho antes.