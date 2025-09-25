Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea declarado ilegal

El líder etnocacerista Antauro Humala se pronunció en contra de que Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, sea declarado ilegal como ha solicitado la Fiscalía ante el Poder Judicial. Antauro, dio a conocer su punto de vista a través de un escrito en el que también solicita ser incorporado en el proceso competencial entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Poder Judicial, actualmente en manos del Tribunal Constitucional (TC).

En el documento presentado, argumenta que la cancelación de organizaciones políticas vulnera el derecho a la participación democrática de miles de afiliados. “Esta situación ha sido considerada lesiva por la grave vulneración del derecho de la participación en la vida política de la nación en su manifestación del derecho a ser elegido de miles de afiliados cancelados ante el JNE”, se lee.

Por su parte, su abogado, Jesús Barboza, precisó que invocarán una eventual sentencia favorable del TC para lograr que el partido A.N.T.A.U.R.O. vuelva al Registro de Organizaciones Políticas (ROP), tras haber sido excluido en 2023.

El letrado también cuestionó la autonomía del JNE frente a las decisiones judiciales. “Nuestro partido fue inscrito por el JNE, pero luego se nos declaró ilegales a pedido del Ministerio Público, presionado por un congresista. ¿Por qué el JNE no defendió su autonomía?”, señaló.

ARGUMENTOS JURÍDICOS SOBRE FUERZA POPULAR

Finalmente, Barboza sostuvo que no corresponde declarar ilegal a Fuerza Popular bajo la causal de “conducta antidemocrática”, ya que el JNE ya validó su inscripción. Agregó que, si algunos dirigentes fujimoristas cometieron presuntos delitos, estos deben ser evaluados por la Fiscalía Penal, pero no comprometer a toda la organización.

