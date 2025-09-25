Ministro Santiváñez sobre delitos de "El Monstruo": Podría ser condenado a cadena perpetua

El ministro Juan José Santiváñez manifestó que el criminal Erick Morreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, detenido anoche en Paraguay, por los delitos que habría cometido podría recibir la máxima condena perpetua.

“Por la concurrencia de delitos atribuidos (delitos de extorsión y secuestro) puede ser condenado a la cadena perpetua”, dijo el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en declaraciones a Canal N.

TESTIGO PROTEGIDO

El sujeto, supuesto cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, ha sido acusado, entre otros, del presunto secuestro, en mayo de 2024, de la empresaria Jackeline Salazar Flores, en el distrito de Los Olivos.

Finalmente, Santiváñez señaló que la captura del delincuente se logró gracias al trabajo de un equipo especial de la Policía Nacional y la colaboración de un testigo protegido que ofreció datos sobre “El Monstruo”.