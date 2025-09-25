Sicarios de “El Monstruo” buscarán unirse a otras bandas para seguir delinquiendo

Tras la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo", cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, la Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un duro golpe a las mafias dedicadas al cobro de cupos en la capital. Sin embargo, especialistas advierten que su detención no detendría las extorsiones y crímenes en el país, principalmente en Lima.

El coronel en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la División de Investigación Criminal Norte, los delincuentes que trabajaban bajo sus órdenes de “El Monstruo”, podrían unirse a otras mafias para continuar delinquiendo.

“El Monstruo no tenía una estructura criminal consolidada. Sus sicarios no eran parte formal de su organización, sino mercenarios que asesinan por unas cuantas monedas. Ahora están buscando agruparse con otras bandas”, explicó Rivadeneyra.

De acuerdo con fuentes policiales, Erick Moreno será expulsado de Paraguay este fin de semana y entregado a las autoridades peruanas para responder por los delitos que se le imputan, entre ellos sicariato, secuestro, cobro de cupos y crimen organizado.

EL MONSTRUO SERÍA TRASLADADO A PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, tras su llegada al Perú, realizarán las gestiones para que Erick Moreno sea internado al penal de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, destinado a reos de alta peligrosidad.