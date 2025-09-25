Premier Arana: Captura de "El Monstruo" demuestra compromiso real del Ejecutivo contra la criminalidad

El premier Eduardo Arana Ysa, durante la celebración por los 50 años de la Reserva Nacional de Paracas, dijo que la captura del delincuente alias "El Monstruo", demuestra el compromiso real del Poder Ejecutivo contra la criminalidad.

"Esta captura en Paraguay (de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo') representa la muestra más palpable del compromiso del Poder Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad es real y tiene respuestas inmediatas", dijo.

LABOR SILENCIOSA

"Le pido a la ciudadanía que confíen en el Gobierno, porque estamos trabajando intensamente en la lucha contra la criminalidad, y para acabar con estos rezagos de delincuentes que causan zozobra en la ciudadanía", aseguró.

También destacó el trabajo del Ministerio del Interior, cuya labor "es silenciosa", la ubicación "Es una noticia que tuvimos hace meses, pero el actual ministro del Interior, Carlos Malaver, cerró este cerco y capturó al criminal", agregó.