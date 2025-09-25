“El Monstruo” ofreció un millón de dólares a los policías paraguayos para que no lo detengan

Según reveló el comisario Hugo Grance, jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía paraguaya, Erick Moreno, alias "El Monstruo", ofreció un millón de dólares en efectivo a los agentes paraguayos para que lo dejaran escapar.

Ante el sorpresivo ingreso de los policías y al verse acorralado, el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte', trató de sobornar a los agentes del orden, que actuaron conforme a ley, lo enmarrocaron y lo trasladaron inmediatamente a la sede policial.

GESTIONAN EXPULSIÓN

“Intentó sobornar a las autoridades policiales, ofreciendo dinero en efectivo para no arrestarlo. Dijo que iba a mandar a sacar el dinero con colegas suyos en Perú. Pero nuestro cometido era capturarlo y ponerlo ante la justicia”, declaró Grance.

Por otro lado, agentes de la Policía Nacional del Perú ya tienen bajo custodia a Moreno Hernández, mientras tanto, gestionan la expulsión del criminal para que retorne más rápido al país, pues la extradición demoraría mucho más tiempo.