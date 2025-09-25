General PNP Óscar Arriola: 'El Monstruo' cayó tras seguimiento a una mujer que le llevaba dinero

En entrevista con Willax, Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, reveló que la captura del delincuente Erick Moreno, alias de “El Monstruo”, se produjo tras un prolongado trabajo de inteligencia en distintos frentes.

Uno de ellos fue el seguimiento a una persona de extrema confianza del criminal. Esta mujer, salió del Perú rumbo a Paraguay llevando una “cantidad considerable de dinero” para que Moreno Hernández pudiera subsistir en el extranjero.

DIRECCIONES IP



El seguimiento llevó a la zona de San Lorenzo, en Asunción, la capital paraguaya, luego se utilizó tecnología especializada para afinar las direcciones IP. Este trabajo permitió hacer un “barrido” y capturar al cabecilla de los Injertos del Cono Norte.

Asimismo, fue vital la coordinación con la policía contra la Criminalidad Organizada Transnacional paraguaya, liderada por Luis López, y el equipo Policía Nacional de Perú, que incluye al coronel Manolo Cruz y otros, dijo el General Arriola Delgado.