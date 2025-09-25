Locales

Hace 39 minutos

Ministro Santiváñez sobre captura de 'El Monstruo': Pesquisas comenzaron cuando era titular del Interior

Actual titular de Justicia dijo también que un punto importante para la caída de Erick Moreno fue la incorporación de un colaborador eficaz, que permitió conocer los movimientos.

Foto Canal N



El ministro Juan Santiváñez señaló que la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, responde a una labor de varios meses, en el que se conformó un equipo especial de investigación liderado por los coroneles Franco Cruz e Ismael Arroyo. 

Según el titular de Justicia y Derechos Humanos, dicho equipo se creó durante su gestión al frente del Ministerio del Interior, y contó con el apoyo de la Fiscalía de la Nación para obtener información clave que al final permitió la captura del criminal.

COLABORADOR EFICAZ

Reveló también que un punto importante para la caída de Moreno Hernández fue la incorporación de un colaborador eficaz, que permitió conocer los movimientos del delincuente en Paraguay y Brasil, y elaborar un plan para su detención.

Finalmente, Santiváñez Antúnez destacó la coordinación permanente y directa que hubo entre los ministros del Interior de Perú y Paraguay, lo que permitió un intercambio oportuno de información  que terminó en la captura del escurridizo criminal.


Temas Relacionados: CapturaEl MonstruoErick Moreno HernándezExtorsionesJuan José SantiváñezLos Injertos Del Cono NorteParaguay

También te puede interesar:

BANNER