Periodista paraguayo denuncia que "Desde la propia Policía de Perú casi frustraron la captura del Monstruo"

La captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, no solo marca un duro golpe contra el crimen organizado, sino que también destapa una posible polémica: un presunto aviso desde la propia Policía Nacional del Perú habría puesto en riesgo el operativo en Paraguay. Así lo reveló el periodista de ABC Digital, Iván Leguizamón, quien afirmó en su cuenta de X (antes Twitter): “Desde la propia Policía de Perú casi frustraron la captura de El Monstruo en Paraguay. Alguien de allá le avisó que lo estaban rodeando”.

El operativo se concretó la noche del miércoles 24 de septiembre, cuando las fuerzas paraguayas intervinieron una vivienda en la ciudad de San Lorenzo, donde Moreno vivía con una pareja paraguaya. Según Leguizamón, la mujer con la que fue detenido no era la misma a la que el delincuente enviaba dinero proveniente de sus actividades ilícitas y que había permitido rastrear sus movimientos en el país vecino.

Sospechas sobre filtración policial

Las declaraciones del periodista apuntan a una posible fuga de información desde el lado peruano, lo que casi permitió al líder de Los Injertos del Cono Norte evadir nuevamente a la justicia. No obstante, la coordinación entre la División de Crimen Organizado de la Dirincri y la Policía Nacional de Paraguay resultó decisiva para cerrar el cerco y consumar la captura.

Tras el arresto, el ministro de Justicia, Juan José Santivañez, confirmó que el proceso de extradición ya está en marcha. Precisó que los trabajos de inteligencia comenzaron en febrero del año pasado y que la solicitud formal será elevada a Paraguay luego de la aprobación del Consejo de Ministros, para que El Monstruo responda en Perú por los delitos de extorsión, sicariato y otras graves acusaciones.