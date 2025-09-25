Carmen de Legua: continuarán operativos para garantizar acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Un operativo permitió desalojar un refugio improvisado que personas de mal vivir utilizaban como escondite bajo el puente Benavides.

Un operativo de la Municipalidad de Carmen de la Legua permitió desalojar un refugio improvisado que personas de mal vivir utilizaban como escondite bajo el puente Benavides, a pocos metros de la avenida Morales Suárez, vía de acceso hacia el aeropuerto Jorge Chávez.

El alcalde de la jurisdicción informó que este espacio oscuro, ubicado junto al río Rímac, era empleado como “guarida” por personas de mal vivir que, de día, se ocultaban en el lugar y, de noche, salían a extorsionar a transeúntes y conductores.

Operativo sorpresa

Personal municipal conocido como “Las Panteras” ingresó al angosto espacio donde hallaron colchones, prendas en desuso, materiales inflamables y hasta cuchillos. En la intervención fueron sorprendidos varios sujetos, algunos agazapados y otros descansando al aire libre, en posesión de pastillas somníferas y armas punzocortantes.

Las personas intervenidas fueron trasladadas a la comisaría del sector para pasar por control de identidad. El alcalde señaló que estos operativos continuarán, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y turistas que circulan por la zona rumbo al nuevo aeropuerto internacional.