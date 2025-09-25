Mininter agiliza gestiones para extraditar a alias ‘El Monstruo’ desde Paraguay

“Queremos que Erick Moreno Hernández regrese lo más pronto posible al Perú para responder por todos los delitos cometidos”, sostuvo el ministro Carlos Malaver.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que se vienen realizando gestiones en Paraguay para concretar el traslado inmediato de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, al Perú. El cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte fue detenido este miércoles en una vivienda de la ciudad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, tras un operativo conjunto de la Policía Nacional de Paraguay y la Policía Nacional del Perú.

Malaver destacó que el trabajo de inteligencia de la PNP, especialmente el seguimiento de la “ruta del dinero”, resultó decisivo para ubicar al peligroso delincuente. “Todos estos personajes necesitan de dinero para movilizarse, agenciarse de armas y comprar conciencias. Al cortar ese flujo se ha podido debilitarlo”, afirmó en RPP. También recordó que semanas antes fueron intervenidas 35 personas del entorno cercano de Moreno, lo que facilitó su captura.

El ministro detalló que la operación fue fruto de tres meses de coordinación entre las policías de ambos países. “Ha sido un trabajo coordinado entre el coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Crimen Organizado de la PNP, y el coronel Luis López, de la policía paraguaya”, indicó.

CRUZ CHAMBA VIAJARÁ A PARAGUAY

Finalmente, el ministro Carlos Malaver precisó que el coronel Cruz Chamba viajará en las próximas horas a Paraguay para agilizar la extradición. “Queremos que alias El Monstruo regrese lo más pronto posible al Perú para responder por todos los delitos cometidos en agravio de la ciudadanía”, enfatizó Malaver.