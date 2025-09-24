MTC anuncia que hay ocho países interesados en proyecto del tren Lima–Ica

Ministro de El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que ocho países están interesados en la ejecución del tren Lima–Ica, uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos del Gobierno. El anuncio se realizó durante la última sesión del Consejo de Ministros.

“Hemos iniciado el plan nacional ferroviario con la primera ruta Lima–Ica. Este procedimiento de Gobierno a Gobierno ya cuenta con ocho países interesados en desarrollar el proyecto”, señaló Sandoval en conferencia de prensa. Según el MTC, la obra beneficiará a más de 13 millones de ciudadanos y será un motor de crecimiento económico en las regiones del sur chico.

El tren Lima–Ica contempla 15 estaciones en puntos estratégicos como Villa El Salvador, Lurín, Chilca, Punta Negra, Asia, Mala, Cerro Azul, Cañete, Chincha Alta, Chincha Baja, Pisco, Aeropuerto de Pisco, Paracas, Guadalupe e Ica. La infraestructura generará miles de empleos en su etapa de construcción, operación y mantenimiento.

MÁS PROYECTOS FERROVIARIOS EN AGENDA

El titular del MTC adelantó que el Ejecutivo también proyecta ejecutar los trenes Lima–Barranca y Lima–Abancay. Indicó que próximamente se brindarán más detalles sobre este y otros proyectos ferroviarios en un anuncio oficial junto a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Eduardo Arana.