Sunat anuncia que streamers de Kick deberán pagar impuestos

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) anunció que los streamers de plataformas como Kick deberán pagar impuestos en Perú por los ingresos que generen en línea. La medida forma parte de la estrategia de fiscalización de la economía digital que busca ampliar la recaudación en el país.

“Quien percibe un ingreso tiene que pagar su impuesto como cualquiera. Entonces, el que percibe un ingreso con esta plataforma también deberá pagar su impuesto a la renta”, declaró la jefa de la Sunat, Marilú Llerena. La funcionaria precisó que, a partir del próximo año, se iniciarán auditorías y procesos sancionatorios contra quienes no regularicen su situación tributaria.

Si bien la plataforma Kick ya se encuentra registrada y cumple con sus obligaciones fiscales, la atención se centra ahora en los streamers. Si bien muchos ya tributan, pero la Sunat utilizará el cruce de información para identificar a quienes no lo hacen. El organismo espera duplicar la recaudación de las plataformas digitales en 2026.

MÁS DE 500 MILLONES DE SOLES EN RECAUDACIÓN

La entidad recaudadora informó que más de 100 plataformas digitales, como Netflix, Roblox, OnlyFans, Cabify y Airbnb, ya cuentan con RUC y pagan el IGV correspondiente, generando más de 500 millones de soles en recaudación. Sin embargo, empresas como Uber aún están en proceso de registro.

