Nuevo caso de racismo: ciudadano lanza comentarios discriminatorios a mujer en una tienda

Después de que Alejandra Argumedo fuera captada insultando a diversos usuarios del Metropolitano, un nuevo caso de comentarios discriminatorios en el Perú ha salido a la luz, a través de las redes sociales.

En las grabaciones compartidas en las plataformas digitales se habría captado a un presunto funcionario de la Sunat, identificado como Jorge Luis Silva Cabrera, lanzando fuertes calificativos contra una mujer en un establecimiento.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del local captaron a la fémina pasando por delante del hombre, quien no dudó en incomodarse y lanzar fuertes calificativos contra la mujer, que ante la situación mantuvo una cordura.

“Tienes espacio por atrás, ignorante”, comentó el ciudadano en un primer momento. A lo que la chica negó todo lo dicho por el supuesto trabajador de Sunat. “No soy ignorante”. La respuesta causó que los ánimos se calienten. “Lárgate, chola de mier** e ignorante”.