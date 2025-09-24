Restaurantes en la mira de extorsionadores: criminales exigen pago de S/15 mil a reconocida pollería

La ola de inseguridad ciudadana no solo afecta a los transportistas y comerciantes, sino que ahora, los restaurantes se encuentran en la mira de los extorsionadores, exigiendo un pago superior de S/10 mil a una reconocida pollería.

¿QUÉ HA SUCEDIDO?

De acuerdo a una publicación compartida por Roger García en redes sociales, el establecimiento Roky’s, se ha convertido en la nueva víctima del hampa. Los delincuentes enviaron un mensaje por WhatsApp, exigiendo la suma de S/15 mil para no atentar con uno de sus locales que se ubica en Comas.

“Buenas noches, la persona que te habla es la persona que le viene cobrando a todos los negocios de la zona y la pollería Rokys no va a ser la excepción. Necesito un aporte para mi organización con la suma de 15 mil soles para que tu pollería siga abriendo todos los días”, se puede leer en el mensaje de los criminales.

En caso de no llegar a un acuerdo con los extorsionadores, los criminales comenzarán a abatir a los trabajadores del restaurante. “Empezaré a matar a tu gente, ya sean delivery o trabajadores, de adentro de la pollería o clientes. Acá te alineas o ya veremos si vas a seguir atendiendo".