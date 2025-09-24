Tras la llegada de la primavera: Senamhi prevé aumento de temperaturas en Lima y lluvias

Desde el pasado lunes 22 de setiembre, exactamente a la 1:19 pm, se dio inicio oficialmente a la temporada de primavera, con lo cual se abre paso a nuevas condiciones climáticas para el país en esta tercera temporada del año.

Al respecto, el El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), conversó con el diario La República y compartió su pronóstico sobre el clima que se dará en Lima y el interior del país en los próximos meses.

El Senamhi prevé mañanas frías y tardes soleadas con temperaturas entre 15,5 °C y 23,2 °C en distritos costeros y de 14,4 °C a 25,3 °C en zonas alejadas del mar. Asimismo, se esperan noches frías ocasionales.

LLUVIAS

Por otra parte, el Senamhi pronostica lluvias con un nivel de intensidad entre normales e inferiores en el norte y centro, mientras que en el sur, los acumulados serán mayores a lo habitual.