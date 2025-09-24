Transportistas anuncian paro nacional este 27 y 28 de septiembre

La Asociación Nacional de Conductores del Perú anunció la convocatoria a un nuevo paro nacional de transportistas de 48 horas los días 27 y 28 de septiembre. La medida busca visibilizar la crisis de extorsiones y asesinatos que afecta al gremio, en medio de la falta de respuestas por parte del Gobierno.

“Nuestro directorio ha tomado la decisión de no tomarlo como una exigencia, sino más bien como un llamado a la conciencia a todos los conductores, porque la mayoría trabajamos el día a día”, señaló en dialogó el La República.

El presidente de la asociación, Miguel Palomino, denunció que choferes de empresas como Vipusa y Santa Catalina fueron atacados en menos de 24 horas, lo que generó pánico entre conductores. “Nosotros somos los blancos y de verdad que estamos muy asustados”, señaló, al advertir que muchos trabajadores reducen sus horas de labor por temor a ser víctimas de atentados.

El dirigente indicó que ya existe un amplio respaldo a la paralización: de las 499 empresas de transporte urbano que operan en Lima, más del 30% de conductores ha confirmado su participación. Además, anunció una movilización el 27 de septiembre a las 4:00 p. m. en la plaza San Martín, como parte de la protesta.

SIN ACUERDOS CON EL GOBIERNO

Palomino recordó que, pese a reuniones con ministros y congresistas, las promesas de instalar cámaras de seguridad, aprobar reformas legales y crear una mesa técnica intersectorial no se concretaron. Por ello, el gremio exige al Estado la implementación urgente de un plan real de seguridad ciudadana que proteja la vida de los choferes y usuarios del transporte público.