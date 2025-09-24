“Comunícate sin roches”: lanzan campaña online para prevenir embarazo adolescente

El Ministerio de Salud (Minsa) organiza la campaña online "Comunícate sin roches" los días 27 y 28 de setiembre, ofreciendo orientación de manera gratuita sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes.

Profesionales de medicina, obstetricia, nutrición y salud mental brindarán información confidencial a adolescentes y padres de familia. La campaña busca empoderar a los adolescentes mediante información confiable para que tomen decisiones informadas sobre su salud sexual, cuidado físico y mental.

Orientación y atención especializada

Esto responde a la necesidad de abordar el embarazo adolescente como un problema social que afecta la salud integral de las niñas, sus familias y la sociedad. La iniciativa del Minsa surge como respuesta a las estadísticas sobre embarazo adolescente en el Perú, promoviendo un proyecto de vida saludable entre los jóvenes.

El servicio garantiza un espacio seguro y confidencial para abordar temas sensibles, con atención especializada durante 48 horas continuas. Los profesionales de salud estarán disponibles para resolver dudas e inquietudes sobre autocuidado y prevención.

¿Dónde comunicarse?

Cabe resaltar, que la iniciativa funcionará las 24 horas de forma ininterrumpida a través de WhatsApp y Telegram comunicándose a los números 955 557 000 y 952 842 623, el correo infosalud@minsa.gob.pe y la Línea 113.