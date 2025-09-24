Locales

Hace 17 minutos

Colectiveros siguen tomando la avenida Arequipa pese a operativos de la ATU

La ATU y la Municipalidad de Miraflores han realizado más de 100 operativos en lo que va del 2025, pero el transporte informal sigue sin ser erradicado.



El transporte informal continúa siendo un grave problema en Lima. En la avenida Arequipa, en el distrito de Miraflores, decenas de colectiveros han tomado la vía para operar a cualquier hora del día, generando congestión e incomodidad en los usuarios del Corredor Azul.

Los colectiveros ofrecen servicios en autos particulares y minivanes, muchos de ellos con licencia de taxi formal que es utilizada de manera irregular para transportar pasajeros en ruta fija. Esta situación obligó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con la Municipalidad de Miraflores, a realizar constantes operativos de fiscalización.

En lo que va del 2025, las autoridades han sancionado a más de 1,000 vehículos y ejecutado más de 100 operativos contra el transporte informal. Sin embargo, la problemática persiste y se ha incrementado en los últimos años, lo que revela las dificultades para controlar esta actividad ilegal.

EXTORSIÓN Y VIOLENCIA DETRÁS DEL TRANSPORTE INFORMAL

De acuerdo con las investigaciones, la banda criminal “Los Injertos del Rímac” estaría cobrando cupos a los colectiveros que circulan por la avenida Arequipa. Incluso, se han reportado atentados contra conductores que se niegan a pagar, agravando aún más el problema.


Temas Relacionados: AtuAvenida ArequipaCorredor AzulMiraflores

También te puede interesar:

BANNER