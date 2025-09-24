Incendio de gran magnitud en quinta del Callao: fuego consume viviendas y afecta a varias familias

Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este miércoles en una quinta ubicada en la cuadra 59 de la avenida Argentina, en el Callao, a una cuadra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El fuego se inició en una quinta y se propagó rápidamente a una segunda, poniendo en riesgo al menos 46 viviendas donde residen decenas de familias. El siniestro, que lleva más de media hora activo, movilizó a ocho unidades del Cuerpo de Bomberos.

Vecinos afectados intentaron contener inicialmente el fuego desde los techos usando baldes de agua, mientras retiraban apresuradamente sus pertenencias incluyendo balones de gas. Testigos afirmaron que las viviendas estaban construidas con madera, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

Pérdidas materiales sin reporte de víctimas

De acuerdo con información de Canal N, una madre soltera de nacionalidad venezolana perdió sus documentos de identidad a causa del incendio. Hasta el momento no se han reportado víctimas personales, aunque los daños materiales son cuantiosos.

Continúan labores y posibles causas de incendio

Los bomberos han conseguido controlar parcialmente el incendio y continúan trabajando para evitar que el fuego se extienda a otras estructuras aledañas. Cabe resaltar, que las causas del siniestro aún no han sido determinadas, aunque algunos vecinos indicaron que podría estar vinculado a una sobrecarga o falla en las conexiones eléctricas de las viviendas.