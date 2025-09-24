SINEACE firma convenio con UNIR y UNIR México para fortalecer la calidad educativa y la formación profesional en el Perú

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) suscribió un convenio marco interinstitucional con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y UNIR México, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa en el Perú y facilitar el acceso a formación superior de excelencia para colaboradores del organismo público y sus familiares directos.

En un acto protocolar realizado en la sede de SENIACE en San Isidro, Lima, se llevó el acto de firma por parte del Dr. Ángel Velázquez Fernández, presidente del Consejo Superior del SINEACE, y Martín Santivañez Vivanco, country manager de PROEDUCA para América Latina, grupo educativo al que pertenecen UNIR y UNIR México. También hicieron acto de presencia la Dra. Verónica Caffo Suárez, presidenta del Instituto Peruano de Educación Básica (Ipeba), órgano operador del SINEACE, y la Dra. Fiorella Casique Alvizuri, gerente general del SINEACE.

Durante el acto, Martín Santivañez destacó que “este convenio representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la calidad educativa en el Perú, consolidando el compromiso con una educación de excelencia y con estándares internacionales”. Asimismo, subrayó el papel de UNIR y UNIR México como aliados estratégicos en la formación de profesionales altamente capacitados.

Por su parte, las autoridades del SINEACE resaltaron la importancia de esta alianza, que permitirá articular esfuerzos en el desarrollo de procesos de evaluación y certificación que eleven los niveles de calidad en la formación profesional. En palabras del Dr. Velázquez, “este convenio nos permite avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y riguroso, que responda a las necesidades del país y garantice la calidad del servicio educativo”.

Beneficios del convenio

El convenio contempla condiciones ventajosas en la matrícula de maestrías de calidad europea impartidas en línea por las dos instituciones académicas. Además, los firmantes se comprometen a ofrecer el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de las actividades comprometidas, así como aquellas que se desprendan de su ejecución.

SINEACE es el organismo público que garantiza la calidad del servicio educativo en instituciones públicas y privadas, y certifica competencias en sectores priorizados. Su misión es asegurar dicha calidad mediante procesos de evaluación, acreditación y certificación profesional. Cuenta con tres órganos operadores: Ipeba, Coneaces y Coneau, contribuyendo así a la mejora continua del sistema educativo.

Por su parte, UNIR y UNIR México ofrecen una formación superior de máximo nivel, con un modelo pedagógico 100% en línea, flexible y orientado a la empleabilidad.

Con más de 100.000 egresados de sus aulas virtuales y 55.000 estudiantes activos, UNIR es líder en educación online en español, según el prestigioso ranking Times Higher Education (THE), uno de los tres más influyentes a nivel internacional.

SOBRE UNIR:

UNIR es una universidad que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad. En España, imparte 55 grados, 155 másteres oficiales, 83 títulos propios y 4 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 90.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde un centenar de naciones, principalmente en España e Hispanoamérica. Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños de formación y de progreso personal y profesional. UNIR pertenece al grupo educativo Proeduca, que, junto a otros centros de enseñanza superior y no reglada, atiende a más de 105.000 estudiantes.