Fiscalía inicia investigación contra hombre que retuvo a niña de 11 años tras captarla por Free Fire

La Fiscalía inició investigación contra Jonathan Laynes por el presunto delito de violación de la libertad sexual en agravio de una niña de 11 años. La víctima habría sido captada a través de juegos en línea como Free Fire y redes sociales desde su domicilio en San Juan de Lurigancho.

La fiscal provincial Liliana Dávila, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita, informó que se viene realizando diligencias urgentes para verificar los hechos.

Entre las acciones indagatorias se encuentran recabar la declaración de la menor en cámara Gesell, así como del investigado, la visualización de cámaras de seguridad de la zona y pericias psicológicas a las partes, entre otros actos de investigación.

Rescate de menor

La niña había salido de su casa el domingo 21 de septiembre y fue vista en cámaras de seguridad caminando con un hombre identificado posteriormente como Laynes. Gracias a la difusión masiva de su fotografía y la colaboración ciudadana, un agente de la comisaría de Santa Clara la localizó en un vehículo de transporte público junto al sujeto detenido ahora en la Depincri Ate-Vitarte mientras continúan las diligencias fiscales.

Modus operandi del caso

Según las primeras investigaciones, el sujeto habría contactado a la menor presentándose como "amigo de juego" a través de plataformas digitales, convenciéndola para un encuentro presencial. La niña reconoció que había conocido a "una amiguita" en TikTok y mantenido conversaciones por el juego en línea. Al momento de ser encontrada, la menor vestía una polera distinta a la que llevaba al salir de su vivienda.