Fiscalía inicia investigación contra conductor que chocó moto y dejó grave a niña de 7 años en Chorrillos

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos inició investigación contra Gian Piero Amaya por el presunto delito de lesiones culposas, luego de que el automóvil que conducía impactara contra una motocicleta en Chorrillos y terminara empotrado en una vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Rosas y sus dos hijas, Valentina de 7 años y Camila de 15 años, quienes sufrieron graves lesiones durante el accidente ocurrido en la urbanización Santa Teresa.

El fiscal adjunto provincial Benito Llontop dispuso la toma de declaraciones de las partes, la revisión de cámaras de seguridad de la zona y una inspección con personal del Instituto de Medicina Legal.

Gravedad de las lesiones y situación médica

La menor de 7 años se encuentra internada con pronóstico reservado y presenta lesiones internas en órganos vitales, con riesgo de perder la pierna después de ser sometida a una cirugía de emergencia.

Un familiar declaró a Buenos Días Perú que "tiene hemorragias internas, está dañado su riñón, su hígado" y que las transfusiones "las está rechazando". Camila sufrió una fractura en la rodilla que requerirá intervención quirúrgica, mientras que su padre permanece hospitalizado por múltiples fracturas en muñeca y tobillo.

Pedido de justicia de la familia

Los familiares de los afectados indicaron que, Amaya les dijo que se le habían vaciado los frenos y les aseguró que asumiría los gastos médicos, pero no habría cumplido. El conductor se encuentra detenido y la familia exige justicia, solicita que no sea liberado y que asuma los gastos médicos.