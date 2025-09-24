Parque de las Leyendas inaugura “Primavera Mística” con recorrido nocturno

El Parque de las Leyendas ha preparado una experiencia especial para dar la bienvenida a la nueva estación. Este sábado 27 de setiembre, el recinto de San Miguel abrirá sus puertas en horario nocturno para ofrecer “Primavera Mística”, una propuesta que une naturaleza, arte y tradición en un recorrido diseñado para todas las edades. La actividad se desarrollará de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., con punto de encuentro en el patio central.

Los visitantes podrán disfrutar de una programación variada que abarca desde representaciones artísticas hasta actividades educativas. Entre ellas destacan la escenificación de la Fiesta de la Luna, espectáculos de danza folclórica y recorridos temáticos por diferentes zonas del parque, donde se resaltará la biodiversidad del país y la riqueza de sus costumbres.

Un viaje entre cultura y biodiversidad

El circuito incluye paradas en el Acuario de la Costa, donde se observarán especies amazónicas y marinas, así como en la Laguna Recreativa, que contará con paseos en bote y una réplica de Machu Picchu como atractivo visual. El Jardín Botánico también formará parte del itinerario, con estaciones dedicadas al conocimiento de plantas medicinales y aromáticas, y la narración del cuento andino del Ichico a cargo de titiriteros.

Asimismo, el Herpetario será escenario para descubrir especies como la serpiente mantona y la serpiente de Maizal, relacionadas con las cosmovisiones amazónica y andina. La jornada concluirá en el Camping Oasis, donde se celebrará una ceremonia ancestral en honor a la Colla Quilla Raymi, ofreciendo al público una inmersión en las tradiciones espirituales del Perú. Las entradas son limitadas y se pueden adquirir de manera anticipada en el enlace oficial: Paseo Nocturno Primavera Mística.