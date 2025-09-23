EXCLUSIVO: Encuentran a niña de 11 años tras 48 horas desaparecida en Santa Clara

La menor Madheley Tintayo Raimundo de 11 años finalmente fue encontrada por sus familiares en una zona de Santa Clara, en Ate, luego de permanecer desaparecida por 48 horas tras presuntamente haber sido raptada por un sujeto identificado como Jonathan Moncada en San Juan de Lurigancho (SJL).

La Policía Nacional, en coordinación con un equipo del programa 24 Horas de Panamericana Televisión, logró ubicar a la niña junto al presunto responsable, quien fue detenido por las autoridades para continuar con las investigaciones.

Alrededor del mediodía, agentes policiales y familiares de la menor llegaron a Santa Clara, lugar donde arrojaba la geolocalización de la niña, para realizar un operativo de búsqueda casa por casa. Horas después, la niña fue hallada sana y a salvo, generando alivio entre sus seres queridos.

HABRÍA CAPTADO A LA MENOR EN REDES

Según las imágenes exclusivas obtenidas por Panamericana Televisión, el sujeto afirmó que conoció a la menor a través de la red social TikTok. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.