Ministro Sandoval participará en reunión convocada por alcalde López Aliaga sobre tren Lima-Chosica

El ministro César Sandoval informó que asistirá a la reunión convocada por el alcalde Rafael López Aliaga, sobre el proyecto del tren Lima-Chosica. Señaló que más allá de cualquier diferencia, que es natural, están los asuntos superiores, que son los temas de desarrollo del país, que benefician a la población.

“Vamos a tener la reunión dentro del marco que siempre ha sostenido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), vamos a ser responsables con las propuestas. Vamos a hablar técnicamente como debe ser, con la responsabilidad que el pueblo espera de sus autoridades”, dijo el titular del MTC.

ACTUAR CON RESPONSABILIDAD

El pasado viernes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, comunicó que invitó al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana Ysa, a una reunión técnica, “priorizando el bienestar de Lima Este, para encontrar una solución al tema pendiente”.

Por otro lado, Sandoval Pozo consideró que se pueden llegar a acuerdos “en tiempos” sobre el proyecto en ciernes, pero remarcó que no se pude dejar de actuar “con las normas en la mano (…) hay que actuar con responsabilidad, con tecnicismo, y seguramente el alcalde lo va a entender”, añadió.