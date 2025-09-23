Balean a hijo de Silverio Urbina: sujetos acribillan a joven de 20 años en Puente Piedra

Dreyner Urbina, hijo del cantante de música folclórica Silverio Urbina, fue víctima de un ataque a balazos la noche del domingo 21 de septiembre en Puente Piedra. Dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra el joven de 20 años mientras se encontraba con dos acompañantes, entre ellos un menor de edad de 17 años.

De acuerdo con el diario Trome, los agresores dispararon al menos nueve veces antes de escapar del lugar. El ataque habría ocurrido cuando el joven dejó a su enamorada en su casa y disponía a comer hamburguesas en una esquina con dos acompañantes más.

Joven se recupera y cantante evita pronunciarse

El joven, quien se desempeña como futbolista en equipos de la Copa Perú, resultó con impactos de bala en la rodilla izquierda. Aunque no se precisó cuántos disparos lo alcanzaron directamente, Dreyner Urbina fue auxiliado y trasladado a un establecimiento de salud donde recibió intervención médica y permanece en proceso de recuperación.

La familia Urbina ha optado por mantener la reserva mientras avanzan las diligencias policiales. Silverio Urbina no ha emitido declaraciones sobre el ataque sufrido por su hijo, quien continúa en recuperación bajo cuidado médico especializado.

Investigación para identificar a atacantes

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y determinar si está relacionado con un amedrentamiento o un ajuste de cuentas. Hasta el momento, agentes de la Depincri de Puente Piedra no han identificado a los responsables del atentado armado.