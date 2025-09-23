Ministerio de Cultura denuncia ante la Fiscalía a influencer por expresiones racistas en bus del Metropolitano

El Ministerio de Cultura presentó una denuncia formal ante la Fiscalía luego de que una joven influencer profiriera insultos racistas contra pasajeros dentro de un bus del Metropolitano durante la mañana de este lunes.

La persona identificada como responsable de estos agravios discriminatorios es Carmen Alejandra Argumedo Alegre, cuyas expresiones fueron grabadas en video. En las imágenes se escucha cómo Argumedo se refiere a otros pasajeros como "serranos" y "vicuñas", generando indignación entre los presentes.

En su comunicado, el Ministerio de Cultura señaló que estos hechos "configuran un acto de discriminación étnico-racial" por el uso de "expresiones racistas que reproducen estereotipos y prejuicios que denigran la dignidad" de las personas agredidas y de todos los colectivos que se autoidentifican como parte de un pueblo originario o pertenecientes a la zona andina del país.

Defensoría pide tomar acciones

La denuncia fue dirigida a la Secretaría General del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes y se apliquen sanciones. La Defensoría del Pueblo también publicó un comunicado solicitando a la Fiscalía iniciar acciones tras conocer las expresiones racistas.

Datos estadísticos sobre discriminación

Según datos de esta institución, hasta el 2022 el Ministerio Público registró 4,737 denuncias por delito de discriminación a nivel nacional, de las cuales más del 38% correspondieron a Lima. De todas estas denuncias, solo en 25 casos se obtuvo sentencia firme, lo que evidencia los desafíos en la judicialización de estos delitos.