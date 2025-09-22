Surco: buscan a conductor que atropelló a motociclista en Panamericana Sur

Eran poco más de las 10 de la noche del 10 de septiembre cuando Jheysson Farceque, de 27 años, retornaba a casa desde su trabajo. Su moto se detuvo por falta de combustible en la Panamericana Sur, a la altura del puente Las Flores, en Surco, y tuvo que orillarse en el carril de emergencia. Mientras intentaba comunicarse con alguien para pedir ayuda, fue embestido por un vehículo negro que no se detuvo pese a dejarlo inconsciente.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del impacto. En las imágenes se observa que el automóvil circulaba con las luces intermitentes encendidas e intentaba rebasar a otro vehículo, pero nunca frenó tras atropellar al motociclista. Farceque, que se dedica a realizar trabajos de soldadura, quedó con graves lesiones que hoy le impiden laborar.

El joven sufrió fracturas en el tobillo derecho y la rodilla, además de una fuerte contusión en la cadera. Actualmente se moviliza con muletas y ha consumido todos los fondos de su seguro SOAT, lo que lo obligó a solicitar su alta voluntaria tras varios días de atención médica. “Me hace volar y caigo… el carro se dio a la fuga dejándome en un estado vulnerable. Cualquier cosa más me pudo pasar”, relató el agraviado.

NÚMERO DE AYUDA

Su familia ha difundido el número telefónico de contacto —973 859 937 a nombre de su esposa, Nataly del Pilar— para quienes puedan aportar información que ayude a identificar al responsable. Según se conoció, las imágenes de las cámaras deben ser solicitadas formalmente por las autoridades, por lo que la víctima y sus allegados esperan que pronto se ubique al conductor que huyó.