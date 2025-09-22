SJL: piden justicia para joven que resultó herido al defender a su amigo de asaltantes armados

El hecho ocurrió en el cruce de los jirones Los Biólogos y Los Contadores, donde vecinos aseguraron que los robos son constantes en la zona.

La delincuencia volvió a golpear con fuerza en San Juan de Lurigancho. Deivis Ayala, un joven de 23 años, resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el rostro cuando intentó enfrentar a un delincuente armado que lo interceptó junto a un grupo de amigos la noche del pasado sábado.

El hecho ocurrió en el cruce de los jirones Los Biólogos y Los Contadores, donde vecinos aseguraron que los robos son constantes en la zona. “Aquí siempre han robado, los serenos y la policía pasan, pero no hacen nada”, comentó un residente.

Deivis fue trasladado de emergencia por sus propios amigos en un vehículo particular al Hospital de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, su padre, Rivelino Ayala, denunció que el centro de salud no cuenta con la especialidad en cabeza y cuello que requiere el caso.

PIDEN IDENTIFICAR A CRIMINAL

La bala ingresó por el pómulo izquierdo, sin afectar su visión ni su audición, lo que da esperanzas a su recuperación. No obstante, su familia exige la pronta intervención policial para identificar y capturar al delincuente que lo atacó.