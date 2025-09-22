ANP denuncia que al menos 17 periodistas fueron agredidos durante marchas de la "Generación Z"

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, denunció que al menos 17 periodistas fueron agredidas durante las marchas del último fin de semana de la denominada "Generación Z".

En entrevista para Exitosa Noticias, la titular de la ANP precisó que los ataques contra los hombres de prensa se dieron principalmente en el Cercado de Lima, durante las movilizaciones del último sábado 20 y domingo 21 de setiembre.

"Tenemos 17 periodistas que han sido víctimas de los ataques más diversos. El más recurrente es el uso de perdigones. También se reportaron robos, bloqueos de celulares e incluso casos donde la Policía les quitó sus equipos", señaló Lainez al citado medio.

PRUEBAS

Asimismo, Zuliana Lainez precisó que se han podido recopilar pruebas de cada uno de los incidentes mediante fotografías, videos y testimonios recogidos por las propias víctimas en el momento de las agresiones.