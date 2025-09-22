Señor de los Milagros 2025: conoce las fechas y rutas confirmadas de las procesiones

La procesión del Cristo de Pachacamilla tendrá seis recorridos este 2025, incluyendo una histórica visita al Callao después de 22 años.

El mes morado ya se aproxima y con él, la multitudinaria procesión del Señor de los Milagros. Este 2025, la tradicional manifestación de fe traerá consigo un hecho especial: la venerada imagen volverá al Callao luego de más de dos décadas de ausencia. En total, serán seis recorridos en Lima y el primer puerto, según confirmó el Arzobispado de Lima.

Fechas y recorridos de las procesiones

Sábado 4 de octubre : salida inicial por av. Tacna, av. Emancipación, jr. Chancay y jr. Conde de la Superunda, retornando al Santuario de las Nazarenas.

Sábado 18 de octubre : visita a la Plaza Mayor de Lima con homenajes de autoridades en Palacio de Gobierno, la Municipalidad y el Arzobispado. La procesión seguirá por jr. Carabaya, av. Abancay y jr. Junín hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde quedará en pernocte.

Domingo 19 de octubre : recorrido desde la Iglesia del Carmen hacia hospitales emblemáticos como el Dos de Mayo y el Almenara. También se desplazará por jr. Huánuco, jr. Puno y jr. Cangallo, pasando por Palacio de Justicia antes de retornar al Santuario.

Domingo 26 de octubre : jornada histórica con la visita al Callao mediante el Nazareno móvil. La ruta comprenderá avenidas como Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Universitaria y La Marina, además de Guardia Civil, Sáenz Peña y Pacífico.

Martes 28 de octubre : procesión hacia el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta seguirá por av. Venezuela, jr. Recuay y av. Garcilaso de la Vega, hasta el retorno al Santuario.

Sábado 1 de noviembre: clausura de las procesiones con el trayecto por av. Tacna, jr. Callao, jr. Chancay y av. Emancipación, regresando al Convento de las Nazarenas.

Misas y actividades en el Santuario