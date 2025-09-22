Señor de los Milagros 2025: conoce las fechas y rutas confirmadas de las procesiones

Locales

El mes morado ya se aproxima y con él, la multitudinaria procesión del Señor de los Milagros. Este 2025, la tradicional manifestación de fe traerá consigo un hecho especial: la venerada imagen volverá al Callao luego de más de dos décadas de ausencia. En total, serán seis recorridos en Lima y el primer puerto, según confirmó el Arzobispado de Lima.

Fechas y recorridos de las procesiones

  • Sábado 4 de octubre: salida inicial por av. Tacna, av. Emancipación, jr. Chancay y jr. Conde de la Superunda, retornando al Santuario de las Nazarenas.

  • Sábado 18 de octubre: visita a la Plaza Mayor de Lima con homenajes de autoridades en Palacio de Gobierno, la Municipalidad y el Arzobispado. La procesión seguirá por jr. Carabaya, av. Abancay y jr. Junín hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde quedará en pernocte.

  • Domingo 19 de octubre: recorrido desde la Iglesia del Carmen hacia hospitales emblemáticos como el Dos de Mayo y el Almenara. También se desplazará por jr. Huánuco, jr. Puno y jr. Cangallo, pasando por Palacio de Justicia antes de retornar al Santuario.

  • Domingo 26 de octubre: jornada histórica con la visita al Callao mediante el Nazareno móvil. La ruta comprenderá avenidas como Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Universitaria y La Marina, además de Guardia Civil, Sáenz Peña y Pacífico.

  • Martes 28 de octubre: procesión hacia el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta seguirá por av. Venezuela, jr. Recuay y av. Garcilaso de la Vega, hasta el retorno al Santuario.

  • Sábado 1 de noviembre: clausura de las procesiones con el trayecto por av. Tacna, jr. Callao, jr. Chancay y av. Emancipación, regresando al Convento de las Nazarenas.

Misas y actividades en el Santuario

  • Misas diarias: 6:00 a. m., 7:00 a. m., 9:00 a. m., 10:30 a. m., 12:00 m., 1:30 p. m., 4:30 p. m., 5:30 p. m., 7:00 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m.

  • Horario de atención: todos los días de 5:45 a. m. a 10:00 p. m.

  • Santo Rosario: 6:30 p. m.

  • Confesiones: a partir de las 8:00 a. m.


