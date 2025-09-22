Sedapal anuncia cortes de agua en Lima este 22 de septiembre

Sedapal informó que hoy, lunes 22 de septiembre, diversos sectores de la capital tendrán restricciones en el servicio de agua potable debido a trabajos programados de limpieza de reservorios. La empresa detalló que las interrupciones afectarán principalmente a los distritos de Independencia, Ate y San Juan de Lurigancho, en diferentes horarios.
Los usuarios deben tomar precauciones, ya que el restablecimiento del servicio será progresivo en las horas indicadas por la compañía. A continuación, te presentamos el detalle de las zonas específicas que estarán sin agua potable durante la jornada.
Zonas afectadas por distritos
Independencia
-
Motivo: limpieza de reservorio
-
Barrios afectados: Bosque El, Diciembre 25 de, Domingo de Ramos, Enero 18 de, Valle Cruz de Mayo, Valle Sagrado de los Incas, Valle Young, Tahuantinsuyo
-
Horario: de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.
Ate (primer grupo)
-
Motivo: limpieza de reservorio
-
Barrios afectados: Urbanización Inmaculada Concepción, Señor de Muruhuay, Alto Monterrey, Asociación Evangélica Pentecostal Jesucristo, Asociación Señor de Muruhuay
-
Horario: de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.
Ate (segundo grupo)
-
Motivo: limpieza de reservorio
-
Barrios afectados: Asociación Paraíso del Amauta, Asociación Paraíso, Asociación Señor de los Milagros, Asociación Los Triunfadores
-
Horario: de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
-
Motivo: limpieza de reservorio
-
Barrios afectados: A.H. 1 de Septiembre, A.H. 4 Suyos - Nuevo Milenio (Sector 5 de Julio), A.H. Casuarinas de Nueva Vida, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. César Vallejo, A.H. Corazón de Jesús, A.H. El Arenal Alto, A.H. Juan Pablo II - V Etapa (Sector 1), A.H. Nueva Vida (Sectores B, Zona A y Zona C), P.I. Nuevo Milenio (Sectores Colina 14 y Nueva Vida), Proyecto Integral Nuevo Milenio (Sector Los Jardines), Proyecto Integral Los Ángeles (Sectores Cerro Los Pinos y Cerro Los Ángeles), A.H. San Hilarión (Sector Keiko Sofía), A.H. Señor de los Milagros II, Agrupación 1 de Abril, Agrupación 9 de Febrero, Agrupación Arenal Alto, Agrupación César Vallejo II, Agrupación El Mirador del Futuro, Agrupación Juan Pablo II - L4, Agrupación Las Casuarinas de Jicamarca, Agrupación Mi Perú, Agrupación Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, Agrupación San Martín de Porres (5ta Etapa Juan Pablo II), Agrupación Santa Rosita Milagrosa, Agrupación Santiago Apóstol, Cooperativa La Sagrada Familia
-
Horario: de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.