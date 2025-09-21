Corredor Morado modifica su ruta por protestas en avenida Abancay

ATU informó que se aplican desvíos temporales en el Centro de Lima y recomendó a usuarios consultar canales oficiales para evitar retrasos.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció este sábado 21 de setiembre que los buses del Corredor Morado realizan desvíos debido a protestas registradas en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. La medida busca garantizar la continuidad del servicio mientras se mantiene bloqueado el tránsito vehicular en la zona.

Según reportes ciudadanos y de la Policía, la vía permanece cerrada desde el cruce de Nicolás de Piérola hasta el puente Ricardo Palma, con un fuerte resguardo de aproximadamente 400 agentes. Aunque en horas de la tarde no se observaban manifestantes, el acceso seguía restringido, permitiéndose únicamente el paso peatonal en algunos tramos.

En dirección a San Juan de Lurigancho, los buses del Corredor Morado están desviando su recorrido por la avenida Tacna o el jirón Huánuco. En el sentido hacia Magdalena o San Isidro, las unidades circulan por la avenida Tacna y la avenida Garcilaso de la Vega como rutas alternas para evitar la congestión.

ATENCIÓN USUARIOS

La ATU recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones a través de sus canales oficiales, ya que los desvíos podrían modificarse si el bloqueo en Abancay se prolonga. Además, advirtió que los tiempos de desplazamiento podrían verse afectados por la gran afluencia de pasajeros y el incremento del tráfico en las vías alternas.