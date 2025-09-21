Marcha de la Generación Z: Jóvenes se concentran para segunda jornada de protesta contra el Gobierno

ACTUALIZACIÓN

11:20 a.m. jóvenes llegan al punto de concentración con banderolas y carteles donde critican al Gobierno

11:10 a.m. protestan contra la reforma de sistema de pensiones y la creciente ola de inseguridad ciudadana

11:00 a.m. Personas se concentran en la Plaza San Martín para segunda marcha contra Dina Boluarte y el Congreso

NOTA ANTERIOR

Poco a poco van llegando personas, sobre todo jóvenes, a la Plaza San Martín, punto de concentración para la Marcha de la Generación Z. Según se pudo apreciar, desde las 11 de la mañana los muchachos, muy animados, se juntan para participar de la segunda jornada de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

A la movilización de ayer se sumaron a los jóvenes, gremios y organizaciones sociales, quienes marcharon por varias calles del Centro de Lima, siendo el punto final de la marcha la sede del Palacio Legislativo, donde se registraron violentos incidentes con los agentes de la Policía Nacional, que dejaron heridos de consideración.

Los organizadores comunicaron que al igual que ayer, el inicio de la marcha de hoy está programada para las 5 de la tarde. Informaciones extraoficiales indican que el Poder Ejecutivo ha destinado más de 5, 000 efectivos policiales para garantizar la seguridad y el orden durante la movilización.