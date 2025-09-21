Octavo retiro de AFP: indican que desde octubre afiliados podrá solicitar desembolso de S/. 21,400

Según informó el congresista José Luna Gálvez, en entrevista con la agencia Andina, desde la segunda quincena de octubre los afiliados podrán gestionar el retiro de las 4 UIT, es decir 21,400 soles, de su cuenta individual de AFP.

Indicó que, tras la publicación de la norma, se espera que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP apruebe el reglamento para iniciar el trámite, el plazo máximo de ley es de 30 días, “esperemos que sea mucho antes”, manifestó.

PORTAL WEB

Asimismo, dijo que cada AFP debe activar un portal web, como en ocasiones anteriores, para registrar solicitudes; que podrán presentarla de manera física o virtual en los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento.

“Cada 30 días se abonará 1 UIT y el primer desembolso se realizará a los 30 días de presentada la respectiva solicitud ante la AFP a la que pertenezca el afiliado”, explicó el representante de la bancada Podemos Perú.