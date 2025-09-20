Abogado revela detalles inéditos del crimen de Sheyla Cóndor

En un nuevo episodio de Historias, el podcast de Panamericana, el abogado Aarón Alemán expuso los estremecedores pormenores del feminicidio de Sheila Condor, un caso que conmocionó al país.

En un nuevo episodio de Historias, el podcast de Panamericana, el abogado Aarón Alemán expuso los estremecedores pormenores del feminicidio de Sheyla Cóndor, un caso que conmocionó al país por la crueldad del hecho y las irregularidades que lo rodearon. Según el especialista, detrás del crimen no solo se encontraba un agente policial como autor, sino también una red de encubrimiento que buscó protegerlo.

Alemán señaló que, tras el asesinato, varios efectivos policiales habrían colaborado en la manipulación de pruebas y la obstrucción de la investigación, lo que permitió que el responsable permaneciera impune durante cierto tiempo. Este entramado de complicidades generó indignación y debilitó la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la muerte sospechosa del presunto asesino, ocurrida en circunstancias aún poco claras. Para el abogado, este desenlace refuerza las dudas sobre un posible plan de silencio institucional, diseñado para cerrar el caso sin esclarecer plenamente las responsabilidades.

EL ROL DEL ABOGADO

Finalmente, Alemán reflexionó sobre el rol del abogado, destacando que más allá de la técnica legal, su labor implica convertirse en confidente y en defensor incansable de la verdad. En esa línea, afirmó que la búsqueda de justicia para víctimas como Sheila Condor no solo es un deber profesional, sino también una misión personal frente a un sistema que muchas veces parece estar en contra de los más vulnerables.